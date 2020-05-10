بقوة 3.45 درجة.. رصد هزة أرضية شرق خميس مشيط

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت الساعة ( 15:06 ) من عصر أمس، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كيلو متراً شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلو مترات.

وأكد أبا الخيل أن الهيئة تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.