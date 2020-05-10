بشهادة Eurodtsat: تركيا الأولى في ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز

حلت تركيا بالمرتبة الأولى أوروبيًا من حيث زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال عام 2019.

جاء ذلك بحسب المقارنات التي نشرتها هيئة إحصاء الاتحاد الأوروبي (Eurodtsat).

وجاءت تركيا كأكثر الدول الأوروبية زيادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للمنازل، بين دول أوروبا.

الهيئة أوضحت أن المقارنة اعتمدت على أسعار فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بالمقارنة بالقوى الشرائية للمواطنين، وجاءت أيسلندا كأقل دولة ينفق فيها المواطنين على الكهرباء مقارنة بالقوة الشرائية.

وأشارت الهيئة إلى أن زيادة أسعار الكهرباء في تركيا خلال عام 2019 بلغت 20.2%، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال العام نفسه بنسبة 24.5%، لتكون بذلك تركيا هي الأعلى أوروبيًا في أسعار الخدمتين.

وكشف هيئة إحصاء الاتحاد الأوروبي أن أسعار الكهرباء في البرتغال شهدت تراجعًا بنسبة 4.9%، بينما بلغت نسبة التخفيض في الدنمارك نحو 6.3%.

والدول الأكثر زيادة في أسعار الكهرباء فهي تركيا على رأس القائمة بنسبة 20.2%، بعدها هولندا بنسبة 19.6، ثم لتوانيا في المركز الثالث بنسبة 14.3%، ثم التشيك بنسبة 11%، ثم رومانيا بنسبة 10.1%.

كما جاءت تركيا أيضًا في المركز الأول كأكثر زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 24.5%، بعدها في المركز الثاني إسبانيا، ثم كرواتيا بنسبة 12.9%، ثم هولندا بنسبة 12.1%، ثم فرنسا بنسبة 10%.