ليبيا: مقتل نائب رئيس مخابرات “الوفاق” على يد ميليشيا “النواصي”

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، أن ميليشيا مسلحة، قتلت نائب رئيس المخابرات في حكومة الوفاق الإخوانية، عبد القادر التهامي.

وكانت أسرة التهامي قد أعلنت وفاته أمس، بذبحة في القلب، قبل أن تتوارد الأنباء أنه تعرض للقتل على يد ميليشيا النواصي، بعد تصاعد حدة الخلافات بينها وبين ميليشيات “مصراتة” المحسوبة على جماعة الإخوان، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا.

وكان باغاشا، المحسوب على ميليشيات طرابلس قد هاجم ميليشيا النواصي، واتهمها بالفساد وباستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية واختراق جهاز المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائيا.