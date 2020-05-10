كورونا يعود لمدينة ووهان بعد أكثر من 35 يوما من السيطرة عليه

أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة في ووهان، بعد أكثر من 35 يوما من اختفاء المرض في المدينة مصدر الوباء.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين دتسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل/نيسان، ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض أواخر العام الماضي.

وتسبب في زيادة الأرقام تسجيل 11 إصابة في مدينة شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد.

ورفع المسؤولون في جيلين اليوم الأحد مستوى الخطر في مدينة شولان من متوسط إلى مرتفع وهو مستوى الخطر الذي أعلنته في السابع من مايو أيار عندنا لم تسجل سوى حالة واحدة بين 11 أعلنت في البلاد لامرأة وكانت الإصابات الجديدة التم تم الإعلان عنها اليوم لأفراد من أسرتها أو مخالطين لها.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن الحالة الجديدة في ووهان مركز انتشار المرض هي الأولى منذ الثالث من أبريل نيسان وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض.

وبخلاف الحالة في ووهان والحالات الإحدى عشرة في شولان، كانت الحالتان الباقيتان قادمتين من الخارج.

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.