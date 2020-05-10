إصابات #كورونا اليوم.. مكة تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ438 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت مكة 438، جدة 374، الرياض 363، المدينة المنورة 248، الدمام 104، الهفوف 72، القنفذة 52، حدة 40، الجبيل 30، الطائف 28، بيش 20، القطيف 16، ينبع 14، المجمعة 13، صبيا 9، الظهران 8، تبوك 8، محايل عسير 7، الدرعية 7، الخبر 6، القريات 5، أبها 4، بريدة 4، وادي الفرع 4، حائل 4، الخرج 3، رفحاء 3، حوطة بني تميم 3، الدلم 3، خميس مشيط 3، الباحة 2، حفر الباطن 2، القويعية 2، وحالة واحدة في كل من القريع، قرعة، بلجرشي، خليص، المظيلف، نجران، طبرجل، جديدة عرعر، ضرماء، ليلى.