متحدث النقل: 9 ملايين رحلة للشاحنات في مختلف طرق المملكة خلال فترة الجائحة

قال المتحدث باسم وزارة النقل إنه تم إنجاز أكثر من 13700 ترخيص للأنشطة وبطاقات التشغيل، علماً أنه خلال فترة الجائحة تم عمل أكثر من 9 ملايين رحلة للشاحنات في مختلف طرق المملكة.

وأضاف أنه بسبب انخفاض نسبة الحركة المرورية خلال وقت منع التجول والسماح للشاحنات بالدخول إلى المدن في أوقات أكثر من الأوقات سابقًا فقد انخفض معدل مدة الرحلة للشاحنات بقرابة 40%.

واستطرد: الهيئة العامة للموانئ قامت بمبادرات لتخفيف أثر الجائحة، فتم تأجيل الدفعات المستحقة للهيئة من الأجور لـ 90 يوم، وكذلك تمديد فترة الإعفاء من أجور الأرضيات لـ 10 أيام وتأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وتابع: تم إنجاز التعامل مع أكثر من 2.5 مليون حاوية وهي قرابة الـ 90 مليون طن من البضائع، وإنجاز وصول أكثر من 277 ألف سيارة وأكثر من 5600 سفينة، كما تم إنجاز استيراد أكثر من 390 ألف رأس من الماشية وإنهاء معاملات 259 ألف راكب سواء للمقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم أو لنقل الركاب منذ بداية العام وقبل فترة منع التجول.

وواصل: تم نقل ما يزيد عن 2.5 مليون طن من المعادن المختلفة سواء الفوسفات أو البوكسايت وكذلك الكبريت المنصهر أو حمض الفوسفات، كما تم نقل ما يزيد عن 219 ألف حاوية بالاتجاهين بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض.

وحول ما تم نقله من خلال القطارات في الربع الأول، أوضح أنه أزاح أكثر من 200 ألف شاحنة عن الطريق في قطاع الطيران العمل كذلك على وتيرة متسارعة في عدد جوانب ولله الحمد.

وبين أنه تم شحن أكثر من 100 ألف طن من التجهيزات الطبية والمواد الغذائية عبر أكثر من 300 رحلة شحن جوي.

وكشف أن 60% من نشاط الشحن الجوي يتم في بطون طائرات الركاب فقامت الخطوط السعودية باستغلال الطائرات (عريضة البدن) لشحن المواد والبضائع خلال فترة الجائحة.