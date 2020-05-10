500 ألف جولة خلال شهرين.. البلديات تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ جولات الرقابية والتفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام بكافة مناطق ومحافظات ومدن المملكة للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19 .

وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، حيث تم تنفيذ (٥٥٢,٤٣٤) جولة رقابية خلال شهري ماس وأبريل الماضيين، بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وشددت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية ؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.