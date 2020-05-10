65 جزءا.. تحطّم صاروخ روسي في مدار الأرض

أعلنت وكالة “روسكوزموس” الروسية، اليوم (الأحد)، تحطم أحد صواريخها التي استخدمت في عمليات إطلاق في السابق والطافية في مدار الأرض، تاركا الأجزاء في الفضاء.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أن الصاروخ “فريغات-إس بي” تم استخدامه لوضع القمر الاصطناعي العلمي الروسي “سبيكتر آر” في المدار العام 2011.

وبينت أن الحادث وقع في الثامن من أيار/مايو 2020″ بين الخامسة والسادسة صباحا بتوقيت غرينتش فوق المحيط الهندي. موضحة أنها تعمل حاليا على جمع البيانات عن أجزاء الصاروخ.

وكان حساب “سبايس كونترول سكوادرون” على “تويتر”، وهي وحدة تابعة لسلاح الجو الأميركي، أعلن عن تحطم “فريغات” السبت، عبر تتبع الحطام الفضائي،

وأضافت أن الصاروخ تحطم إلى 65 جزءا لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن سبب تحطمه هو اصطدام.

وتوقف التلسكوب “سبيكتر آر” عن الاستجابة للتحكم الأرضي في كانون الثاني/يناير 2019 وأعلن عن اكتمال المهمة بعد أشهر عدة.