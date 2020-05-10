مصر.. تراجع معدلات الوفاة رغم انتشار كورونا

كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، خلال بيان، عن انخفاض معدل الوفيات خلال شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من أعوام 2017 و2018 و2019، وذلك رغم انتشار جائحة كورونا.

وأوضح المركز أنه خلال عام 2017 وصل عدد حالات الوفيات في أبريل إلى 41655 مقابل 43399 في الشهر نفسه من 2018 ، و43303 في ذات الشهر من 2019، أما في نيسان/أبريل الماضي فتم تسجيل 42144.

ووفقا لإنفوجراف، انخفض عدد الوفيات في أبريل الماضي مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي بحوالي 7.3% .

وأكد المركز أنه على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس لا تزال ضمن الحدود الآمنة مقارنة بدول العالم.