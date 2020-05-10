استعادة حساب “مديرية السجون” على “تويتر” بعد اختراقه #عاجل

قالت المديرية العامة للسجون، اليوم الأحد، إنها استعادت حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد أن تم اختراقه، ونشر معلومات غير صحيحة.

وقالت المديرية، في بيان، إن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441 هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة، وقد تم – بفضل الله – استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

كما اعتذرت المديرية العامة للسجون اعتذارها لمتابعي حسابها، مؤكدة مباشرتها الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.