عائدون من الخارج يُعربون عن امتنانهم للحكومة على تيسير عودتهم.. ماذا قالوا؟

أعرب عدد من المواطنين العائدين من الخارج، عن امتنانهم للحكومة على تيسيرها كل سبل عودتهم وتأمين سكنهم، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال المبتعث لدراسة الدكتوراه في إسبانيا حسن النجراني، إنه بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بعودة المواطنين في الخارج إلى أرض الوطن، وبعد إتاحة التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة الخارجية، ظلوا يترقبون تحرك الخطوط السعودية للعمل على عودتهم من من مدريد إلى مطار حائل الإقليمي.

وأكد أن الدولة حريصة كل الحرص على المواطن خاصة بعد الاستقبال الرائع بمطار حائل وتسكين العائدين في أفضل فنادق المنطقة والعناية بهم طوال فترة العزل.

وأوضح عبدالكريم البشري المبتعث لدراسة الدكتوراه في جامعة برشلونة المستقلة، أن اهتمام القيادة ليس غريبًا بل امتدادًا لرعاية المواطنين في الداخل والخارج، واصفًا لحظة عودته إلى المملكة بأنها لا توصف.

وأضاف أن وزارتي الصحة والسياحة قدمت خدمات للمواطنين، لافتًا إلى أنه خضع للتحاليل في اليوم الثاني من وصوله وجرى إبلاغه بسلبية النتائج بعد 48 ساعة، ليغادر بعدها الحجر الصحي عائدًا إلى عائلته في محافظة عسفان.

وأثنى المواطن عبدالرحمن بن سليمان النزاوي العائد من فرنسا على طريقة إدارة الأزمة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية، وكانت سبّاقة في تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مُشيداً بالجهود والأعمال الكبيرة التي بذلتها سفارات المملكة في مختلف دول العالم، من خلال الإشراف على تلبية حاجات المواطنين وتذليل كل الصعاب لهم حتى موعد عودتهم لوطنهم الغالي.