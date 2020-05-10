آخر تطورات #كورونا عالميًا.. الوفيات في بريطانيا تتجاوز الـ 31 ألفا

ما زالت الأرقام والأحداث والإجراءات تتوالى عالميًا بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعًا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت إدارة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 178 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الأخيرة في المستشفيات الإنجليزية، ليتجاوز إجمالي الوفيات فيها منذ بداية الأزمة 30 ألف حالة.

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم 4 ملايين حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويعد ثلث الحالات العالمية المُسجلة موجودًا في الولايات المتحدة.

ويوجد حتى الآن 4,004,224 حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم و277,692 حالة وفاة.

وحدها، سجلت الولايات المتحدة 1,300,079 حالة مؤكدة، وفقًا لإحصاءات موقع جامعة جونز هوبكنز على شبكة الإنترنت، تليها إسبانيا بنحو 222,857 حالة.