تمديد فترة الإغلاق في بريطانيا حتى يونيو.. وتخفيف خجول للإجراءات

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين اليوم الأحد، على البقاء حذرين من مخاطر فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يستعد فيه لتوضيح خطط الحكومة للبدء في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي أوقفت أغلب الأنشطة الاقتصادية لما يقرب من سبعة أسابيع.

وقرر تمديد قرار الإغلاق في بريطانيا حتى 1 يونيو، مضيفا: “في يونيو القادم قد نسمح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس”.

وأعلن عن تخفيف خجول لإجراءات الغلق قائلا “من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس”.