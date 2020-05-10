“الموارد البشرية”: الفصل التعسفي للسعودي تحت مبرر #كورونا غير قانوني.. وسنعاقب المخالفين

حذّر وكيل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الشركات من فصل الموظف السعودي، تحت مبرر جائحة كورونا، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة والتي تمس حقوق العاملين.

وقال إن أحكام نظام العمل قائمة ومستمرة سواء كانت بالطريقة الاعتيادية أو بواسطة العمل عن بعد أثناء الجائحة، حيث يخضع الموظف لإشراف وسلطة رب العمل.

وأوضح أن حكومة المملكة قدمت الكثير من الحوافز والدعم للقطاع الخاص، كما قامت الوزارة بإصدار عدد من التشريعات التي تساعد المنشآت في موازنة التزاماتهم خلال هذه الأزمة.

وقال الحربي خلال ندوة “المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص” التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية عن بعد وأدارها رئيس اللجنة هاني العفالق، إن الوزارة والجهات الأخرى من منظومة العمل قد أطلقت أكثر من 24 مبادرة بهدف للتخفيف من آثار الأزمة على المنشآت والأفراد على حد سواء، ومنها مبادرة حماية العلاقة التعاقدية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل خلال هذه الأزمة وكذلك منح المرونة لأصحاب الأعمال لموازنة التزاماتهم في ظل هذه الأزمة، وكذلك مبادرة دعم المنشآت المتأثرة من هذه الأزمة من خلال مبادرة ساند لتحمل رواتب 70% من العاملين السعوديين، إضافة الى العديد من المبادرات الأخرى للتسهيل على المنشآت مثل رفع الإيقاف عن دعم دفع الغرامات المتحصلة الخاصة بملاحظات هيئة الزكاة والدخل، وتعليق العقوبات على مخالفات حماية الأجور، وتمديد مهلة سداد المخالفات لأكثر من 120 يوم وكذلك تنفيذ الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس وحتى 30 يونيو 2020م، إضافة إلى العديد من مبادرات الدعم الأخرى المقدمة من بنك التنمية.

​