الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض ومكة وهذه المناطق

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الوئام-متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مجموعة تنبيهات متقدمة ضمن نظام الإنذار المبكر شملت العديد من المناطق .

و أكدت في تنبيه لها،اليوم ، هطول الأمطار الرعدية على منطقة مكة المكرمة  وشمل التنبيه أضم و الخرمة و الطائف و المويه و تربة
و أصدرت الارصاد تنبيها بوجود سحب رعدية و أمطار على منطقة القصيم  شمل الأسياح و البدائع و البكيرية و الرس
و أعلنت عن حالة من الأمطار الرعدية في منطقة الرياض تشمل  الخرج و الدرعية و الدوادمي و الرين
و أوضحت الهيئة في تنبيه لها أن هناك سحب رعدية على منطقة جازان  تشمل  الدائر و الريث والعارضة و فيفا و هروب
وكذلك أمطار رعدية ورياح  على منطقة عسير  تشمل أبها و أحد_و رفيدة و المجاردة و النماص و بارق
و أمطار على منطقة المدينة المنورة  تشمل الحناكية و المدينة المنورة