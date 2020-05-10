الأرصاد: أمطار رعدية على الرياض ومكة وهذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مجموعة تنبيهات متقدمة ضمن نظام الإنذار المبكر شملت العديد من المناطق .

و أكدت في تنبيه لها،اليوم ، هطول الأمطار الرعدية على منطقة مكة المكرمة وشمل التنبيه أضم و الخرمة و الطائف و المويه و تربة

و أصدرت الارصاد تنبيها بوجود سحب رعدية و أمطار على منطقة القصيم شمل الأسياح و البدائع و البكيرية و الرس

و أعلنت عن حالة من الأمطار الرعدية في منطقة الرياض تشمل الخرج و الدرعية و الدوادمي و الرين

و أوضحت الهيئة في تنبيه لها أن هناك سحب رعدية على منطقة جازان تشمل الدائر و الريث والعارضة و فيفا و هروب

وكذلك أمطار رعدية ورياح على منطقة عسير تشمل أبها و أحد_و رفيدة و المجاردة و النماص و بارق

و أمطار على منطقة المدينة المنورة تشمل الحناكية و المدينة المنورة