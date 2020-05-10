مصادرة ما يقارب طنين ونصف من الخضروات و الفاكهة من الباعة الجائلين في الخرج

صادرت بلدية الخرج ( 2357 ) كيلو جراماً من المحاصيل الزراعية و الخضروات ، خلال حملة مكثفة على مواقع انتشار الباعة الجائلين في أحياء مدينة السيح، والباعة الذين يستغلون الأرصفة في الميادين العامة لعرض مبيعاتها خلال فترة السماح بالتجول.

‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أية مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

وقالت البلدية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدة على حسابها: “قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الطوارىء وادارة الأمن والسلامة وأمن المدن للحراسات خلال جولاتها المكثفة أثناء فترة السماح في المحافظة من بداية شهر رمضان المبارك وذلك للحد من الباعة الجائلين وتم مصادرة ٢٣٥٧ كيلو من الخضروات وتسليمها للجهات المختصة