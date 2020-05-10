تقرير أمريكي: دمشق أعطت إيران الضوء الأخضر للتنقيب عن النفط

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الحكومة في دمش وقعت عقودا مع شركات إيرانية لبدء عمليات التنقيب عن النفط في منطقة البوكمال في دير الزور.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، في البرلمان، وقعنا مع إيران لمنحها حق التنقيب عن النفط في البوكمال، ما سيرفع إنتاج النفط السوري إلى 90 ألف برميل يوميا مع نهاية العام، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

ووفقا لتقرير نشره موقع iswnews، فإن دمشق تعطي لإيران الضوء الأخضر للتوسع في دير الزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ويقول مراقبون إن دمشق وطهران تسعيان بهذا التعاون إلى تحييد تأثير قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة في يناير 2019، والذي يفرض عقوبات على سوريا بسبب التعذيب في سجون المعتقلين السوريين.