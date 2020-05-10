قضية تهريب كارلوس غصن.. اتهام سبعة أشخاص في تركيا بينهم طيارين

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الادعاء التركي أعد لائحة اتهام سبعة أشخاص بيهم 4 طيارين في قضية تهريب كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

ونقل موقع أحوال التركية عن المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المشتبه فيهم، قوله إن لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة بإسطنبول الخميس الماضي، توجه رسميا للطيارين الأربعة، ومسؤول في الشركة تهمة “تهريب مهاجر”، وهو اتهام تصل عقوبته القصوى للسجن 8 سنوات.

ووفقا لوكالة رويترز فإن المحامي محمد فاتح قال إن مضيفين متهمان بعدم الإبلاغ عن الجريمة، وهو أمر يمكن أن تصل عقوبته للسجن لمدة عام. ولم يصدر مكتب الادعاء تعليقا.

فيما قالت تقارير تركية في وقت سابق إن الشرطة التركية ألقت القبض على المشتبه فيهم في الثاني من يناير الماضي، ونقلت عن مسؤول بوزارة الداخلية وقتها تصريحه بأن شرطة الحدود التركية لم تتلق إشعارا بوصول غصن، ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه.

لكن لم تمر سوى ساعات حتى كشفت شركة (إم.إن.جي جيت) التركية الخاصة لتشغيل الطائرات، إن غصن استخدم طائرتين تابعين لها بصورة غير مشروعة في عملية هوربه من اليابان، مستعينا بموظف زوّر السجلات لإبعاد اسمه من الوثائق. وقالت الشركة آنذاك إنها تقدمت بشكوى جنائية.

وفر غصن إلى لبنان هربا من نظام العدالة الياباني، الذي وصفه غصن بأنه “محل تلاعب”، حيث كان يواجه اتهامات متعلقة بارتكاب جرائم مالية ينفي حدوثها.