بعد غضب من تصريحاته مع المديفر.. #سامي_الجابر يغازل أهالي جازان والأحساء بتغريدة

حاول الكابتن سامي الجابر، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، مغازلة أهالي جازان والأحساء بعد تصريحاته التي أثارت الجدل خلال استضافته في برنامج ليوان المديفر على قناة روتانا خليجية.

وغرد الجابر عبر حسابه الرسمي على تويتر “جازان أرض العلماء والأدباء والشعراء، الفن والأفنان، الفل والريحان، الأبطال والبطولات. والأحساء أرض الخيال وعاصمة النخيل، أرض الكرم والكرامة، البساتين والعيون، الماضي والحاضر والمستقبل. لهما في القلب ولكل ذرة تراب طاهرة في بلادي المملكة العربية السعودية منزلة ومكانة”.

وكان الجابر قد أثار جدلا كبيرا، بعد ظهوره مع المديفر على قناة روتانا خليجية، ووصف مدينتي جازان والإحساء بـ”الأكثر فقرا”، وأشار إلى أنهما غنيتان بالمواهب الكروية ولكن لا يوجد من يكتشفها ويرعاها وينميها.

وجاءت تصريحات الجابر ردا على سؤال حول “شح” المواهب في الكرة السعودية، رافضا هذا التعبير ومؤكدا أن المشكلة تكمن في اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء ما قاله الجابر، ما بين مشجع، ومنتقد، ومهاجمٍ يطالبه بالاعتذار.