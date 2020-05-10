“الصحة العالمية” تتهم الحوثيين بالتعتيم على #كورونا و تعلق أنشطتها في أماكن سيطرتهم باليمن

علقت منظمة الصحة العالمية نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن، في خطوة قالت مصادر إنها “تستهدف الضغط على الميليشيا

وأخطرت المنظمة موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط، بأن “جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر”، للموظفين في تلك المناطق قد علّق حتى إشعار آخر.

وأبلغت 3 مصادر وكالة “رويترز”، بأن المنظمة اتخذت هذا الإجراء للضغط على الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19.

وتقول الصحة العالمية إنها تخشى من تأثير كوفيد-19 على اليمن لأن سكانه لديهم مستويات مقاومة للمرض أقل مما هي عليه في الدول الأخرى.

وأعلنت الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، عن تسجيل 35 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة في الأراضي التي تسيطر عليها، في حين لم يسجل الحوثيون سوى إصابتين فقط وحالة وفاة واحدة.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بالتغطية على تفشي مرض كورونا في صنعاء.