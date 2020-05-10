إغلاق 25 منشأة غذائية في مكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية العمرة الفرعية 25 منشأة غذائية خلال 3 أيام لمخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن إغلاق 25 منشآه غذائية جاء لأسباب أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع وعدم توفير عقود لشركات التوصيل ووجود لحوم مجهولة المصدر إضافة إلى تدني في مستوى النظافة.

وأشار إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة.

و التأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.