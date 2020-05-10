مجلس التعاون الخليجي يشيد بدعوة السعودية لمؤتمر المانحين لليمن 2020

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المملكة العربية السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، المقرر عقده افتراضيًا الثلاثاء 2 يونيو 2020، مؤكداً الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

وأشار إلى أن هذه المبادرة لعقد المؤتمر بمشاركة الأمم المتحدة تأتي امتدادًا للمساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، الدولة المانحة الأولى لليمن، مشيداً بما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات تنمويه و إنسانية.