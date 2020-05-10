بعد تخفيض أسعار الوقود.. “البلدية والقروية” تنبه على تشغيل شاشات عرض الأسعار الجديدة في المحطات وإلا إيقاف الترخيص #عاجل #انخفاض_اسعار_البنزين

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة تشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفقاً للاشتراطات في محطات الوقود لتفادي إيقاف ترخيص الخدمة، بعد إعلان أرامكو عن خفض أسعار الوقود.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار البنزين لشهر مايو إلى ما يقارب الـ50%.

وفي بيان الشركة لأسعار الوقود الجديدة سجل بنزين 91 : 0.67 ريال لكل لتر بدلا من 1.31 ريال لكل لتر، وبنزين 95 : 0.82 ريال لكل لتر بدلا من 1.47 ريال لكل لتر.

وقالت أرامكو إن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م