تفاصيل اجتماع أمراء المناطق.. الارتقاء بمنظومة الخدمات وإطلاق مبادرة “استثمر”

بحث أمراء المناطق أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، التي تناولت الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بإمارات المناطق، والارتقاء بمنظومة الخدمات التقنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة إطلاق مبادرة “استثمر” لتحفيز الاستثمار في المناطق.

وعقد أمراء المناطق اليوم، اجتماعهم السنوي السابع والعشرين، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وفي بداية الاجتماع رفع وزير الداخلية وأمراء المناطق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية كريمة، وماتلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق وجميع الجهات الحكومية من اهتمام ودعم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام الاجتماع انتهى أمراء المناطق إلى عدة توصيات تمهيدًا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.