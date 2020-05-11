طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة في 6 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.