كورونا يضرب منطقة إيرانية والحكومة تتدخل لإغلاقها بالكامل

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن السلطات فرضت عزلاً عاماً على منطقة بجنوب غرب البلاد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا ونقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابعة له المنطقة قوله إن الإقليم شهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات.

ونقلت الوكالة عن غلام رضا شريعتي حاكم إقليم خوزستان المجاور للعراق والذي يضم منطقة عبدان قوله إن الناس لا تلتزم بقواعد التباعد.

وقال المسؤول الإيراني، “بسبب ذلك زاد عدد مرضى كورونا في الإقليم ثلاثة أمثاله وارتفع عدد المصابين في المستشفيات بنسبة 60٪”.

وذكرت الوكالة أن البنوك والشركات في عبدان أُغلقت حتى نهاية الأسبوع وأُغلقت أيضاً معابر الدخول للمنطقة من الشمال والشرق.

ونقلت الوكالة عن شريعتي قوله إن مكاتب الشركات ستُغلق أيضاً وستُفرض قيود سفر على تسع مناطق أخرى في إقليم خوزستان الغني بالنفط.

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد دول الشرق الأوسط تضرراً بالفيروس، تخفيف إجراءات العزل للحفاظ على حركة اقتصادها المتضرر بالفعل بعقوبات أمريكية. وحذر مسؤولون بالصحة مراراً من أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأحد، إن المدارس ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن صلاة الجمعة استؤنفت في نحو 180 مدينة وبلدة تنخفض بها نسب الإصابات وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين لكن الجمعة لا تزال محظورة في طهران وبعض المدن الرئيسية الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مسؤول محلي قوله الأحد، إن الإصابات بكورونا في طهران لا تزال ترتفع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان على التلفزيون الرسمي الأحد، إن عدد الوفيات بكورونا في إيران زاد 51 شخصاً في الساعات الـ21 الماضية إلى 6640. ويبلغ عدد الإصابات بالعدوى في إيران 107603.