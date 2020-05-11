مدرب اتحاد جدة: لن أتخلى عن «بوني»

رفض المدير الفني لنادي اتحاد جدة البرازيلي فابيو كاريلي، التخلي عن خدمات المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لاعب الفريق قبل منحه الفرصة كاملة.

ويرغب كاريلي في منح بوني الفرصة كاملة قبل الحكم عليه خاصة في حال استكمال الجولات الثماني المتبقية من الموسم الحالي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وأضاف المصدر أن إدارة الاتحاد ترغب في التعاقد مع مهاجم جديد صغير في السن، خاصة أن بوني لم يسجل سوى 3 أهداف خلال 7 مباريات بقميص الاتحاد منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يذكر أن وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية منتصف شهر مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توقعات بعودة المنافسات في شهر أغسطس المقبل.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة من 22 مباراة.