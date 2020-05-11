الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحسم مصير مسابقات منتصف الشهر المقبل

بدأ الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عقد اجتماعات شفهية عن بعد مع اللجان العاملة في الاتحاد لدراسة مصير استئناف المسابقات القارية ومنها التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم

2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين ودوري أبطال آسيا ، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر أن الاتحاد الأسيوي رصد حالات “كورونا” في دول آسيا بالتنسيق مع الاتحادات الأهلية ومسؤوليها لعمل دراسة كاملة قبل استئناف البطولات المزمع عودتها في أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع المقرر في 15 يونيو المقبل والذي سيعقد عن بعد بين أعضاء الاتحاد ، سيحدد مصير انطلاق البطولات بعد رصد الحالات ودراسة الأوضاع الصحية في آسيا.