مستنقع “البحرة” يحاصرنا.. أهالي الغريف: نريد “كوبري” يا وزارة النقل!

معاناة متكررة يعيشها أهالي مركز الغريف وسالكي الطريق الرئيسي الرابط بين محافظات الخرمة وتربة، ومركز الغريف، كلما هطلت الأمطار الغزيرة. حيث يجري وادي البحرة بالماء، فينقطع الطريق، وتتوقف كافة وسائل المواصلات بشكل كامل.

عبر وادي البحرة، يمر الطريق الوحيد الواصل بين الخرمة وتربة والغريف، والطريق الواسع بين بين المنطقتين الجنوبية والوسطى والطائف، ما يضطر المسافرين للتوقف أيامًا، كما تتعطل المدارس والجامعات، ويظل السكان محاصرين حتى يذهب الماء.

الأهالي يطالبون بسرعة إنشاء “كوبري” يخدم حركتهم، ويحافظ على حياة المارة عبر الطريق.

وكانت صحيفة”الوئام”، قد نشرت تقريرا عن جريان هذا الوادي في نهاية شهر أكتوبر 2018، وهو ما أدى، حسبما قال أحد السكان، لاهتمام وزارة النقل، حيث حضر مندوبهم لمعاينة المكان، وأوصى بإنشاء كوبري على وجه السرعة، وبالفعل جاء المقاول، ووضع معداته استعدادًا لبدء العمل.

ويضيف المواطن أن السكان استبشروا خيرا بهذا التطور الإيجابي، إلا أنه توقف فجأة عن العمل، ولم يروا شيئا بعدها.