راموس: أموت شوقًا للكرة.. واستئناف الدوري مهم اقتصاديا ومعنويا

أعرب نجم كرة القدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، عن لهفته لاستئناف نشاط كرة القدم في إسبانيا، ووصفه بأنه “خطوة مهمة على طريق التعافي من أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد”.

وقال راموس إنه يموت شوقا ولهفة للعودة إلى الملاعب، معتبرا أن مواصلة الدوري الإسباني “أمر مطلوب على المستويين الاقتصادي والمعنوي”.

وأكد راموس، في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية في ساعة متأخرة من مساء الأحد: “البلد يحتاج لكرة القدم كنشاط لدعم الاقتصاد كما يحتاج الناس لهذا النشاط من أجل الإلهاء، وعلينا أن نلتزم بالتعليمات لنتخلص من هذا الفيروس”.

وأضاف راموس: “أود توجيه رسالة دعم لجميع من فقدوا أعزاء عليهم. سنجتاز هذه الأزمة وعلينا أن نتوحد”.

وعن الفترة المقبلة واستئناف المسابقة، قال راموس: “رابطة الدوري الإسباني هي من ستتخذ القرارات. ألمانيا وضعت النموذج وعلينا اتباعه. نود البقاء مع عائلاتنا، ولكن يجب أن نتسم بالمرونة أيضا”.

وكانت فعاليات الموسم الحالي توقفت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل آخر 11 مرحلة من الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين أمام الريال.