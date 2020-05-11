بسبب #كورونا.. “فخر الكولومبيين” تشهر إفلاسها

أعلنت شركة أفيانكا القابضة، ثاني أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، إفلاسها أمس الأحد، متأثرة بتوقف الحركة الجوية في العالم، جراء انتشار فيروس كورونا.

وحاولت الشركة الحصول على مساعدة عاجلة من الحكومة الكولومبية، دون جدوى، ومع اقتراب الموعد النهائي لسداد سندات مستحقة عليها، قدمت طلبا لإشهار إفلاسها.

وفي طلبها الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وقدرت أفيانكا ديونها بأنها تتراوح بين 1 و10 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أنكو فان دير ويرف، في بيان صحافي: “أفيانكا تواجه أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها الممتد 100 عام”.

وبهذا، تكون أفيانكا واحدة من أول شركات الطيران الكبرى في العالم، تنهار بسبب أزمة كورونا، والتي أدت إلى انخفاض حركة الطيران العالمية بنحو 90%.

ولم تنفذ أفيانكا أي جدول منتظم لرحلات ركاب منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، كما تخلفت عند دفع رواتب معظم موظفيها البالغ عددهم 20 ألفاً طوال الأزمة.

وأفيانكا أيضاً واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم، كما أنها مصدر فخر للكولومبيين.

وأفلست الشركة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي وأنقذها جيرمان إفروموفيتش، رجل الأعمال البوليفي وأحد رواد الأعمال في مجال النفط.