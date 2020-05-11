عبر قراصنة محترفين.. أمريكا تتهم الصين بمحاولة سرقة أبحاث #كورونا

اتهمت السلطات الأمريكية قراصنة صينيين بمحاولة سرقة الأبحاث الجارية على تطوير علاج ولقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يستعدان لإصدار تحذير للسلطات الصينية.

وذكرت الصحيفة أن مسودة التحذير العام، الذي يصدر خلال أيام، يتهم الصين بأنها “تسعى للوصول إلى البيانات القيمة بوسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات

والاختبارات”.

وتتضمن مسودة التحذير أن محاولات القرصنة تتم عبر “عملاء غير تقليديين”، وهو تعبير ملطف للإشارة للباحثين والطلاب الذين تقول إدارة ترامب إنه جرى تنشيطهم لسرقة البيانات من داخل المختبرات الأكاديمية والخاصة.

وأوضحت أنه “في ظل السلطات القانونية التي أصدرها الرئيس ترامب منذ ما يقرب من عامين، فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية لديها الصلاحية للتعمق في الشبكات الصينية وغيرها لشن هجمات مضادة”.