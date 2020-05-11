92% ارتفاعا في الصادرات السعودية من المجوهرات والأحجار الكريمة

في نسبة هي الأعلى منذ 2014، ارتفعت صادرات السعودية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف خلال عام 2019 إلى 7.65 مليار ريال، بزيادة 92% مقارنة بـ2018، والذي شهد صادرات بقيمة 3.98 مليار ريال.

ووفقا للبيانات الرسمية، شكلت نسبة صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف نحو 3.4% من إجمالي الصادرات غير النفطية، فيما كانت تشكل 1.7% عام 2018.

ونمت صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات بنحو 56%، لتبلغ 5.64 مليار ريال، فيما نمت صادرات الجزء الآخر “التحف والقطع الأثرية” بنحو أربعة أضعاف ليبلغ 2.01% مليار ريال مقارنة بنحو 370.6 مليون ريال لعام 2018.

وبلغت صادرات السعودية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف خلال آخر ستة أعوام “2014 – 2019” نحو 27.9 مليار ريال، تشكل صادرات العام الماضي نحو 27% منها، وهي أعلى صادرات بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2014.

ونجحت السعودية في تصدير منتجات غير نفطية خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 221.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 235.5 مليار ريال للعام الذي سبقه، في حين بلغت الواردات نحو 541.3 مليار ريال، لتشكل بذلك الصادرات غير النفطية نحو 41 % من إجمالي الواردات.