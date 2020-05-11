بـ15 مليون يورو سنويا.. “نيوكاسل” يسعى لضمّ بيل غاريث

يسعى نادي نيوكاسل يونايتد إلى ضم نجم فريق ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتقاضى بيل، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2022، نحو 15 مليون يورو سنويا، لكن ناديه يحاول التخلص منه، بسبب الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم جراء أزمة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن بيل يتمسك بالحصول على راتبه الحالي مع ريال مدريد، فى حال رحيله إلى أي نادٍ آخر.

فإن من بين الأسماء التي يفكر نيوكاسل التعاقد معها، هو النجم الويلزي بيل، والذي سبق له التألق في الدوري الإنجليزي من قبل مع توتنهام.

ومن المعروف أن صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على النادي الإنجليزي مقابل 400 مليون يورو.