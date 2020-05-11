إصابات #كورونا اليوم.. الرياض تتصدر بـ520 حالة يليها مكة 343 ثم المدينة 257 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 520، مكة المكرمة 343، المدينة المنورة 257، جدة 236، الهفوف 137، الدمام 95، الطائف 71، الخبر 60، الجبيل 49، جدة 39، الدرعية 25، القطيف 23، المجاردة 15، بريدة 15، تبوك 10، حائل 10، ينبع 9، الظهران 8، بقيق 7، خميس مشيط 5، صفوى 5، النعيرية 3، عنيزة 2، بيش 2، ثربيان 2، الخرج 2، حالة واحدة في كل من أبها، محايل عسير، رأس تنورة، المذنب، الصحن، الخرمة، قلوة، صبيا، حفر الباطن، القنفذة، نجران، دومة الجندل، منفذ الحديثة، جديدة عرعر، المزاحمية، الزلفي.