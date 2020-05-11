هيئة الاتصالات توقف شركة سمسا عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة للأفراد

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الإثنين، شركة سمسا للنقل السريع المحدودة “سمسا أكسبرس”، عن تقديم أي خدمات بريدية جديدة للأفراد، أو إبرام عقود جديدة لقطاع الأعمال حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة لمخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وأكدت الهيئة على شركة سمسا سرعة العمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتأخير في إيصال الشحنات الحالية والرد على استفسارات عملائها عبر قنواتها الرقمية والهاتفية، وإفادة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بما يتم.

وشددت على الشركة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التصحيح وسرعة معالجة شكاوى العملاء خلال المهلة المحددة بما في ذلك سحب الترخيص الممنوح للشركة وإيقاف كافة الخدمات المقدمة منها مع تحمل الشركة كافة التبعات النظامية أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة لقاء مخالفتها لأنظمة وقرارات الهيئة.

وشددت الهيئة على جميع مقدمي الخدمات البريدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات البريدية بالجودة المطلوبة، منوهة بأنها ماضية في حماية حقوق المستفيدين وإيقاع كافة العقوبات والمخالفات المطلوبة على الشركات المخالفة.