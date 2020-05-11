الإمارات تؤكد دعمها لمؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه السعودية مطلع يونيو المقبل

رحبت دولة الإمارات بتنظيم السعودية، مؤتمر المانحين لليمن، مؤكدة دعمها للمؤتمر الذي يأتي استمرارًا لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.

ويعقد المؤتمر في الثاني من يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين، مشددًا على أن دولة الإمارات تدعم المبادرات والجهود كافة الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

وأكدت الوزارة استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.