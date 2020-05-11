“الأرصاد” في تنبيهات متقدمة: هطول أمطار رعدية على مكة والقصيم والباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليم الإثنين، تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من المناطق بالمملكة، تشمل هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وشملت التنبيهات، منطقة مكة المكرمة وتحديدًا أضم، الخرمة، الطائف، المويه، تربة، رنية، ميسان، على أن تستمر الحالة حتى تمام الحادية عشر مساء اليوم الإثنين.

وكذلك منطقة القصيم وتشمل الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء، على أن تستمر الحالة حتى الثالثة صباح غد الثلاثاء، بجانب منطقة الباحة وتحديدًا الباحة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، على أن تستمر الحالة حتى الثانية عشر صباح الثلاثاء.