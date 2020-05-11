عرض أقدم مفتاح للكعبة في مصر

عرضت وزارة السياحة المصرية مقطع فيديو تعريفي عن أقدم نموذج مفتاح للكعبة،ضمن سلسلة من الفيديوهات التعريفية من داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق.

وترجع نسخة المفتاح إلى العصر المملوكي، وعهد السلطان المملوكي الأشرف شعبان.

و نقش على المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ “إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

وسجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 765 هجرية ما يقابل 1363- 1364 ميلادية”.