شاهد.. نقل 200 عامل إلى مدرسة في وادي الدواسر ضمن إجراءات الوقاية من #كورونا

باشرت اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع مساكن العمال برئاسة محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود، أعمال نقل عدد من العمالة إلى مساكنهم الجديدة، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيقًا لاشتراطات اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع العمالة.

ونقلت اللجنة أمس أكثر من 200 عامل إلى إحدى المدارس بالمحافظة، وذلك بعد تسلم المدرسة من إدارة التعليم الأسبوع الماضي، يمثلون 50% من عمالة إحدى الشركات من المجمعات السكنية الخاصة بهم.

وقال محافظ وادي الدواسر رئيس اللجنة فهد بن عبدالله المسعود، إنه تم نقل الدفعة الأولى من العمالة والذين يمثلون 50% من العمالة من المجمعات السكنية التابعة لإحدى الشركات إلى المدارس كسكن مؤقت؛ بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات تحسبًا لأي إصابة قد تقع بين العمالة، وتفاديًا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيرة منهم.

وأكد “المسعود” حرص حكومة خادم الحرميـن على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).