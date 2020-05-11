العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض سراح 18 حدثاً من نزلائها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو إنفاذا للأمر السامي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتمت اجراءات اطلاق سراح الاحداث بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا العفو الكريم، مشيراً إلى أن الاحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب، حيث تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل انواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم .