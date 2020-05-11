أمريكا تتهم الصين بمحاولة سرقة معلومات عن لقاح ضد #كورونا

تتهم الولايات المتحدة الصين بمحاولات لسرقة معلومات متوفرة لدى العلماء الأمريكيين حول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

و ينوي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي في أمريكا إصدار تحذير رسمي للسلطات الصينية على خلفية محاولات مشتبه فيها لسرقة بيانات حول نتائج دراسات متعلقة بجهود تطوير اللقاح والأدوية والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد حسب ما ذكرته صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” .

وأوضح مسؤولون أن كلا من مكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي يعتبران أن الهاكرز على صلة بالحكومة الصينية، وبينوا أن التحذير الرسمي، الذي من المقرر إصداره بعد بضعة أيام، سيأتي ضمن الاستراتيجية الأوسع لردع الصين.

ونفت الصين بدورها كل هذه الادعاءات، مشددة على رفضها أسلوب شن الهجمات الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تجاو ليتزيان: “نحن في ريادة العالم في مجال علاج COVID-19 والأبحاث الخاصة بتطير اللقاح. من غير الأخلاقي ملاحقة الصين عن طريق الشائعات والافتراءات دون وجود أي أدلة”.

وتواجه الصين انتقادات حادة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بـ”تضليل” المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا المستجد..