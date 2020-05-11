“إنذار مبكر”: أمطار رعدية على الرياض

وكانت الهيئة قد أصدرت بيانا عن توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء، وقالت “يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، تبوك أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من الجوف، حائل، القصيم، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة ،أجزاء من مكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها”.