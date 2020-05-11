أمين عسير يلغي عقد أحد المكاتب الاستشارية وينذر 4 مقاولين في خميس مشيط

وجه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي بإلغاء عقد لأحدى المكاتب الاستشارية وإنذار أربعة مقاولين آخرين، لوجود ملاحظات على المشاريع المنفذة من قبلهم في محافظة خميس مشيط، وإيقاف الأعمال بتلك المشاريع حتى تتم مراجعة الإجراءات التصحيحية لتنفيذها، كان ذلك خلال جولته التفقدية والرقابية على سير أعمال المشاريع بالمحافظة.

وأكد الحميدي أن توجيهات سمو أمير المنطقة واضحة و صريحة ولا تقبل أي خلل في كافة الأعمال، مشدداً أن الأمانة لن تتهاون مع أي تقصير سواء كان في أعمال التنفيذ أو التخطيط والإشراف.

ونوه في الوقت ذاته إلى أن هناك زيارات وإجتماعات مستمرة لمتابعة سير الأعمال في كافة المشاريع البلدية بشكل دائم.

ورافقه خلال جولته، وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله مصلح القحطاني. و عددٌ من مسؤولي الأمانة، مشدداً على الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في المشاريع، بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز المشاريع مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاتقان.

وأضاف الحميدي بأن حزمة المشاريع هذه جاءت في إطار خطط الأمانة، واستراتيجياتها لخدمة المواطنين، والمقيمين، و تعزيز كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، و دفع عجلة التطوير، و التنمية بمتابعة من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.