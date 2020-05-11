الجيش الليبي: أحلام أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستنتهي على أرض ليبي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن النظام التركي عمل على نقل نحو 17 ألف إرهابي من ليبيا إلى سوريا خلال الأيام الأخيرة.

وتابع أن البيان الخماسي الذي أصدرته (مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص) يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي، ويؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب.

وقال البيان الخماسي، في وقت سابق، إن التدخل التركي في ليبيا يهدد الاستقرار الإقليمي.