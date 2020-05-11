دول إعلامية ضد السعودية

نتابع الإعلام والحرب الإعلامية الشعواء ضد السعودية من دول وأحزاب جندت قنوات و وزارات لشن الحروب الإعلامية ضد السعودية.

يتحدث كثير من الأحبة بأن إعلامنا ضعيف وأن الحرب الإعلامية ضد السعودية متفوقة على الإعلام السعودي ولأول مرة أفكر بالمثل الذي يقول بأن الكثرة تغلب الشجاعة لكن لا وألف لا ، وطني ومواطنوه حتى الأمثال إن لم تمتثل للواقع تنكسر وتصبح بلا معنى فالقوة والشجاعة والثبات تغلب الكثرة ولكم أن تتخيلوا كم من آلات الإعلام التي تتتبع الوضع السعودي وتريد أن تنخر في الجسد السعودي وتتكسر مجادفها وتنثلم إبرة مخْيَطها فلم تعد تغرز المخِيط ولم تعد تخيط بإعلاناتها وتوجهاتها وسمومها في من تدثر بالرأي السعودي من الدول العربية أو المجاورة فالسعودية تنتصر ومن يقف بذراها يطوله نصرها.

الإعلام السعودي ناجح وقوي وعظيم إذا نظرنا إلى من يعاديه وكم هي كثرة من يعاديه ويبحث عن اختراق الجسد السعودي شعبا كان أم حكومة فإن تعددت الأجساد فالقلب واحد والمصير واحد والدم واحد.

الإعلام المحارب للوطن والذي يتمنى الإضرار بالسعودية والسعوديين يقوده نظام الحمدين بتوجيهات عليا من دول تهتم بالإضرار بالسعودية وذلك لحساب الصهيونية العالمية فنظام الحمدين أسس قناة الجزيرة وهي فرع بلا شك لــ BBC البريطانية التي جلبت قوة طاقمها ورؤوسه، وعلى رأس الإدارة والمذيعين المسيحي البروتستانتي ( جميل عازر ) ومن أهداف تأسيسها تسيير تقسيم الشرق الأوسط إعلاميا.

ثم تأتي القنوات التي بدأت بعد الجزيرة وبعضها يمثل دولاً وبعضها يمثل أحزاب تقود دول رغم أنف الدولة وقادتها ومن هذه الآلة الإعلامية بعد قناة الجزيرة قناة الحرة الأمريكية وقناة العالم الإيرانية وقناة المنار الرافضية اللبنانية وبعض القنوات الإسرائيلية وعلى وجه الخصوص القناة الثانية وقنوات تركية عدة بتوجيه من وكالة أنباء الأناضول وقنوات عدة تابعة لإيران سواء تبث من ايران أو من العراق أو من إسرائيل،

كل هذه الجحافل والآلة الإعلامية والقوة الجبارة إعلاميا ضد من؟ ضد دولة واحدة وشعب واحد ومع ذلك تفوق الحب الوطني تفوق الحس الوطني تفوق الإيمان بالله ثم بالوطن.

هل عرفتم من هي السعودية؟ لماذا أصبحت ( السعودية العظمى )؟ لأنها عظيمة بالدين والحاكم والمواطن، هنا أعود لنظام الحمدين ومخططاتهم وأعود لهؤلاء فقط وليس لغيرهم من أصحاب العداء الإعلامي لأن قطر وأهل قطر أهل دين وهم ونحن أهل وأسر متداخلة ولكن الحمدين وضعوا أنفسهم آلة لهدم هذه القيم التي بيننا وبينهم وخصوصاً أوائلهم من القادة الذين كانوا جزء من لحمة الخليج وأهله، ولكن الحمدين ونظامهم للأسف وضعوا أنفسهم وامكانياتهم مطية للغرب والصهيونية ومخططاتهم.

وقريباً ستنتهي فترة خدمتكم لديهم وستتم تصفيتكم كما حدث لغيركم ممن استعملهم الغرب للوصول لأهدافه ولدينا مثل قريب أُستعمل زمن ليس بالطويل وانتهت صلاحيته وحفاظا على الميموري التي بداخله كي لا تخرج المعلومات منه تم تصفيته بطريقة باردة وباتفاق مع حكومته هل عرفتموه إنه مجرم الحرب قاتل الأطفال مدمر الإنسانية بالعراق وسوريه ( قاسم سليماني ) لا رحمه الله.