شاهد .. مشادة بين ترامب و صحفية من أصل صيني تجبره على مغادرة مؤتمر #كورونا

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض وغادر المكان قبل انتهاء الوقت المحدد، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا من بينهم صحفية من أصول آسيوية .

و أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة واشنطن بوست،مساء،اليوم، مشادات كلامية بين ترامب و مجموعة من الصحفيين مما دعى ترامب لإعطائهم ظهره و مغادرة المؤتمر غاضبا.

و اختتم ترامب المؤتمر الصحفي وسط اشتباكات مع الصحفيين بعد أن اقترح على مراسلة أمريكية آسيوية من أصل صيني أن “تسأل الصين” عن سؤالها الذي طرحته بشأن تزايد الوفيات في أمريكا مما دعا الصحفية للرد عليه قائلة: ولماذا تقول لي أنا تحديدا هكذا” في إشارة لتعمده ذلك لأن أصولها صينية.

Trump ends news conference amid clashes with journalists, after suggesting an Asian American reporter should "ask China" pic.twitter.com/4cmksFhfYu

— The Washington Post (@washingtonpost) May 11, 2020