شاهد.. الراوي محمد الشرهان: سلمت على 3 فرسان من الأربعين المرافقين للملك عبدالعزيز في دخول الرياض

قال الراوي محمد الشرهان إنه تشرف بالسلام على 3 فرسان من الأربعين المرافقين للملك عبد العزيز رحمه الله أثناء دخول الرياض.

وأضاف الشرهان خلال استضافته في برنامج الليوان على روتانا خليجية، أن “أول فارس شفته وأنا صغير وأشار لي جدي وقال ترى هذا اسمه مسعود المبروك ضمن الأربعين الذين دخلوا الرياض مع الملك عبدالعزيز، والثاني مطلق بن عجيبان من أهل الرياض وكان فيه مجلس قدام مسجد الشويع الأول وشوفته وسلمت عليه، والثالث عبد العزيز بن مساعد عندما رجع من حائل وكان طالع من المسجد وسلمت عليه”.

ويذكر التاريخ أن فرسان الملك عبدالعزيز كانوا ساعده الأيمن في فتح الرياض، وكُتبت سيرتهم بأحرف من نور بمجد بنوه وسيرة عطرة تحكى، وهم فرسان عاهدوا القائد للوصول إلى مبتغاه.