بعد كشفه تهديد مكتب روحاني.. إقالة وزير الصناعة الإيراني

أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الصناعة والتعدين و التجارة رضا رحماني، و عيّن بدلا منه حسين مدرس خياباني.

وجاءت إقالة رحماني بعد أن كشف تلقيه تهديدا من محمود واعظي مدير مكتب الرئيس روحاني في 6 مايو الماضي، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وأضاف رحماني في رسالته إلى الرئيس حسن روحاني، أنه لم يكن له علاقة برفض البرلمان الموافقة على تشكيل الوزارة، ولا مسؤولية له عن قرار البرلمان رفض الطلب الذي قدمته الحكومة لتشكيل وزارة منفصلة.

وقار رحماني إنه تلقى اتصالا من واعظي طالبه فيه بالاستقالة بينما كان في اجتماع لتعزيز التصدير في الوزارة، مضيفا أنه لا يرى أي حجة شرعية لاستقالته.

فيما وصف مندوب إيراني قرار روحاني بإقالة وزير الصناعة بأنه ردة فعل على فشل مشروع قائم على الفساد والمحسوبيات.