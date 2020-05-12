الصندوق الصناعي: دراسة تأجيل وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الكبيرة بسبب تداعيات كورونا #عاجل

أعلن صندوق التنمية الصناعية أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الطبية الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت مسؤولو الصندوق إلى مبادرة الصندوق الخاصة بخط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستفادة منها وشروطها.

واستعرض صندوق التنمية الصناعية، جهوده ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي، في الجلسة الافتراضية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بعنوان “أبرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة الأثر الاقتصادي لانتشار فايروس كورونا”.